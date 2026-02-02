«Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Телеведущей сложно даже просто принять ванну.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Ольга Бузова

Ольга Бузова привыкла делать все набегу из-за плотного графика

Телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова привыкла делать все дела набегу из-за плотного графика. Об этом исполнительница хита «Мало половин» заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором сыграла главную роль.

По словам актрисы, она пыталась принять ванну и просто расслабиться, однако это оказалось не так просто, как она себе представляла.

«Я просто ложусь в эту ванну, думаю, ну как, а снять (на видео — Прим. ред.)? Ну, зафиксировать, а руки уже мокрые <…> Полотенце там. Думаю, я, конечно, там так себе дива. Вылезла вся мокрая за полотенцем, чтобы телефон взять <…> я легла в эту ванну. Эта пена, она вся выползла. В общем, я не умею делать ванны», — поделилась телезвезда.

Бузова подчеркнула, что ей привычнее быстро сходить в душ и сразу отправиться по делам.

«Зашла, вышла с мокрой головой, прыгнула в тачку, поехала по пути, кофе набегу, всем наберу, перезвоню», — рассказала Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бузова не готова отказаться от своей профессии в пользу кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Ольга Бузова
