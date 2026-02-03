Силы ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 107 0

Атаке подверглись пять городов.

Сколько беспилотников сбило ПВО РФ в ночь на 3 февраля

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 февраля уничтожили десять дронов над пятью регионами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА. — Прим.ред.)», — говорится в посте Минобороны РФ, опубликованном в мессенджере MAX.

Как уточнили в военном ведомстве, по три дрона боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) направили на Белгородскую и Орловскую области, два — на Калужскую область и по одному — на Курскую и Ростовскую области.

ВСУ регулярно с помощью БПЛА атакуют российские регионы с начала проведения специальной военной операции на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгородской области пострадал мирный житель. Это произошло в результате атаки украинского дрона на автомобиль. Мужчину доставили в больницу: он получил осколочные ранения головы и ног.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

