Силы ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России

Атаке подверглись пять городов.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 февраля уничтожили десять дронов над пятью регионами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА. — Прим.ред.)», — говорится в посте Минобороны РФ, опубликованном в мессенджере MAX.
Как уточнили в военном ведомстве, по три дрона боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) направили на Белгородскую и Орловскую области, два — на Калужскую область и по одному — на Курскую и Ростовскую области.
ВСУ регулярно с помощью БПЛА атакуют российские регионы с начала проведения специальной военной операции на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгородской области пострадал мирный житель. Это произошло в результате атаки украинского дрона на автомобиль. Мужчину доставили в больницу: он получил осколочные ранения головы и ног.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 февр
- В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя
- 2 февр
- За ночь силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над регионами России
- 1 февр
- Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области
- 1 февр
- Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над территорией России
- 31 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 26 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами
- 28 янв
- Четыре дома в Краснодарском крае повреждены в результате атаки дронов ВСУ
- 26 янв
- Три дома повреждены в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Краснодарском крае
- 25 янв
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
- 25 янв
- Силы ПВО уничтожили за ночь 52 украинских дрона над российскими регионами
- 24 янв
- Силы ПВО России поразили 75 украинских беспилотников за ночь
Читайте также
84%
Нашли ошибку?