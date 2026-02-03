«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии

Дарья Орлова
Нападавший задержан.

Стрельба в уфимской гимназии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о происшествии в гимназии № 16 в Уфе, где девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, подросток был задержан.

«Ситуация на контроле, выясняем подробности», — написал глава региона.

В МВД по Республике Башкортостан уточнили, что у школьника при себе находился пластиковый пневматический автомат. По предварительным данным, он произвел несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также использовал петарду. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

«На место происшествия прибыл Министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский», — уточнили в ведомстве.

По информации источника 5-tv.ru, нападение произошло на третьем уроке. Известно предварительно, что подозреваемый вел Telegram-канал, в котором подробно рассказывал о своей жизни. В частности — выражал недовольство тем, что его перевели в другой класс и признавался, что теперь «вынужден сделать что-то плохое».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

