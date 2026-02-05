Все расходы взяли на себя: кто оплатил похороны Гитаны Леонтенко

Союза кинематографистов России оплатил похороны Гитаны Леонтенко

Расходы, связанные с погребением артистки цирка Гитаны Леонтенко, будут оплачены из средств Союза кинематографистов России, возглавляемого режиссером Никитой Михалковым. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление руководителя Гильдии актеров кино Валерии Гущиной.

По ее словам, творческое объединение не оставит без внимания и дочь покойной, Марию, которая имеет серьезные ограничения по здоровью из-за ДЦП.

«Союз кинематографистов России полностью взял на себя расходы по захоронению Гитаны Аркадьевны Леонтенко. Маша в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны. Как это будет, неизвестно. Еще только завтра Гитану Аркадьевну предадут земле», — отметила Гущина.

Гитана Леонтенко ушла из жизни в возрасте 90 лет в своей московской квартире. Об этом стало известно днем 5 февраля.

При жизни народный артист СССР Алексей Баталов и его супруга получали регулярную поддержку от Никиты Михалкова.

Судьба Марии остается на особом контроле у кинематографического сообщества, так как Гитана Аркадьевна была основным опекуном дочери. Она находится в хороших отношениях со сводной сестрой Надеждой, которая является дочерью Баталова от первого брака.

Прощание с артисткой цирка и кино запланировано на 6 февраля. Она будет захоронена на Преображенском кладбище — там, где в 2017 году место своего упокоения нашел ее супруг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.