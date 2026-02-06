Морозы не отступают: синоптики дали прогноз на февраль

В феврале в Москве сохранится аномально холодная погода

Аномально холодная погода в столичном регионе сохранится как минимум до середины февраля. Такой прогноз озвучила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в ближайшие выходные жителей Москвы и области ждет кратковременное ослабление морозов, однако говорить о возвращении температуры к климатической норме пока рано.

«Повышение температуры и снег мы ожидаем в субботу-воскресенье. Дневная температура уже будет около –10 градусов, а ночная — –15…–17 градусов. То есть температура останется ниже нормы, но градусов на 5–6», — уточнила Позднякова.

При этом специалист предупредила, что уже в начале следующей недели холод усилится вновь. Существенных изменений в погодном фоне до середины месяца синоптики не ожидают.

«Морозы у нас продержатся первую половину февраля месяца. А по второй половине февраля пока прогноз непонятен», — резюмировала она.

В России обсуждают возможность ограничить резкий рост цен на такси в периоды непогоды и чрезвычайных ситуаций. С такой инициативой выступил один из депутатов Государственной думы, обратив внимание на массовое недовольство пассажиров.

По его словам, поводом для предложения стали многочисленные обращения граждан, столкнувшихся с кратным увеличением стоимости поездок. В дни сильных морозов или снегопадов цена проезда на такси, как отмечают люди, порой сравнима со стоимостью авиабилета.

Парламентарий считает, что допустимый предел подорожания должен устанавливаться не произвольно, а на основе расчетов специалистов и представителей отрасли. Такой подход, по его мнению, позволит сохранить доходы водителей, одновременно защитив пассажиров от чрезмерных тарифов.

