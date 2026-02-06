Участница московской ярмарки начала отправлять бойцам СВО фрукты из собственного сада

Фермер воспринимает поддержку военнослужащих как прямое проявление патриотизма.

Фермер отправила бойцам СВО фрукты из собственного сада

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Спецоперация

С начала специальной военной операции (СВО) фермер Наталья из подмосковного города Луховицы, участница московской ярмарки выходного дня в ЮЗАО, вместе с близкими регулярно оказывает поддержку военнослужащим. В посылки, отправляемые зимой, они кладут яблоки из собственного сада, квашеную капусту и соленые огурцы, а также печенье и конфеты. Кроме того, семья участвует в благотворительных сборах, которые проводятся при местной церкви.

«На каждый сбор наша семья откликается. Мы готовы помогать солдатам в такое нелегкое время», — поделилась Наталья, участница ярмарки выходного дня.

Для нее мотивы помощи просты и искренни. Наталья воспринимает ее как прямое проявление патриотизма. Она помогает сама и советует всем делать это, поскольку участникам СВО очень важна поддержка.

На московских ярмарках представлены продукты более чем из 40 регионов России. Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.

Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения в любое время года.

