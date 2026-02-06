Участница московской ярмарки начала отправлять бойцам СВО фрукты из собственного сада
Фермер воспринимает поддержку военнослужащих как прямое проявление патриотизма.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
С начала специальной военной операции (СВО) фермер Наталья из подмосковного города Луховицы, участница московской ярмарки выходного дня в ЮЗАО, вместе с близкими регулярно оказывает поддержку военнослужащим. В посылки, отправляемые зимой, они кладут яблоки из собственного сада, квашеную капусту и соленые огурцы, а также печенье и конфеты. Кроме того, семья участвует в благотворительных сборах, которые проводятся при местной церкви.
«На каждый сбор наша семья откликается. Мы готовы помогать солдатам в такое нелегкое время», — поделилась Наталья, участница ярмарки выходного дня.
Для нее мотивы помощи просты и искренни. Наталья воспринимает ее как прямое проявление патриотизма. Она помогает сама и советует всем делать это, поскольку участникам СВО очень важна поддержка.
На московских ярмарках представлены продукты более чем из 40 регионов России. Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.
Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для посещения в любое время года.
- 6 февр
- «С возвращением на Родину!» — Россия вернула из украинского плена 157 военнослужащих
- 6 февр
- Удары «Молнии» в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 февр
- Атака FPV-дронов из засады. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 февр
- Путин рассказал, почему бойцы СВО называют друг друга «братьями»
- 5 февр
- Пять человек пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в ЛНР
- 5 февр
- «Гиацинт-Б» поддержал огнем штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 февр
- «Скат-350М» напал на противника с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 февр
- ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР
- 4 февр
- «Панцирь-С» на круглосуточном контроле. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 февр
- Расчет «Мста-б» громит ВСУ на правобережье Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
85%
Нашли ошибку?