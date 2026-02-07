«Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ

Спецоперация

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады ГСМ и боеприпасов, живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя нашим подразделениям продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат.

На кадрах экипаж танка Т-90М «Прорыв» мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ЛНР выдвигается на очередную боевую задачу.

В этот раз танкисты огнем с закрытой огневой позиции нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы подразделения ВСУ в опорных пунктах.

В ходе проведения воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) были обнаружены тщательно замаскированные позиции и значительное скопление личного состава противника. Координаты выявленных целей в режиме реального времени были переданы на командный пункт танкового батальона.

Танкисты оперативно произвели маневр и вышли на закрытую огневую позицию (ЗОП). После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами с дистанции свыше 8 километров, что позволило успешно уничтожить все цели и создать условия для мотострелковых подразделений к продолжению наступления.

Корректировку стрельбы и контроль попаданий выполняли операторы расчетов беспилотников мотострелкового полка, что позволило эффективно поразить цели с минимальным расходом боеприпасов.

После завершения огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника.

Применение стрельбы с закрытых огневых позиций в сочетании с корректировкой с помощью БпЛА позволяет танкистам уничтожать военные объекты противника с высокой эффективностью и минимальным расходом боеприпасов, обеспечивая при этом повышенную выживаемость экипажей и сохранность вооружения за счет исключения их обнаружения средствами вражеской контрбатарейной борьбы и воздушной разведки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
