Масленица без иллюзий: сколько в 2026 году будут стоить ингредиенты для блинов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Стоимость продуктов за последние годы выросла неравномерно.

Сколько в 2026 году будут стоять ингредиенты для блинов

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Масленица

КР. RU: Порция блинов со сметаной на семью в 2026 году стоит 354 рубля

Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля. По данным издания KP.RU, средняя стоимость приготовления традиционных блинов со сметаной для всей семьи составила 354 рубля. Расчеты проводились на основе актуальных розничных цен на продукты в российских магазинах.

Самым дорогим компонентом набора остается сметана — 145 рублей за порцию, рассчитанную на семью. Литр молока стоит 98 рублей, килограмм пшеничной муки — 55,8 рубля. Дрожжи обходятся в 25 рублей, два куриных яйца — в 19 рублей. Среди доступных ингредиентов выделяются сахар и соль: две столовые ложки сахара стоят 3,4 рубля, а необходимое количество соли — примерно 0,3 рубля.

Расчет проведен на основе классического рецепта блинов на молоке с использованием муки, яиц, сахара, соли и растительного масла, с учетом подачи со сметаной. Стоимость отражает набор продуктов для приготовления порции, рассчитанной на всю семью.

Для сравнения, в 2025 году средняя стоимость продуктового набора для приготовления блинов на семью составляла 142 рубля. Основной рост цены за год связан с увеличением стоимости молока и сметаны, а также незначительным подорожанием яиц и муки.

Добавки к блинам демонстрируют значительную разницу в ценах. По данным Life.ru, самой дорогой начинкой остается красная икра — около 182 рублей за порцию. Более доступными являются сладкие добавки: черничное варенье стоит 34 рубля за порцию, клубничное, малиновое, вишневое и абрикосовое — по 36 рублей. Сгущенное молоко обходится в 33 рубля, сметана — в 28 рублей за порцию.

В Москве самой популярной начинкой для блинов в 2025 году оказалась сметана. Это следует из опроса на портале мэра и правительства столицы, в котором приняли участие более 185 тысяч человек. За сметану проголосовали 39% респондентов, за мед — 26%, за сливочное масло — 15%. В 2024 году лидером предпочтений москвичей была красная икра.

Также данные Росстата подтверждают постепенный рост стоимости набора продуктов для приготовления теста на четыре порции. В 2022 году набор обходился примерно в 75 рублей, в 2023 году подорожание молока увеличило цену до 81 рубля. В 2024 году рост стоимости в основном связан с куриными яйцами, и цена теста достигла 89 рублей.

Стоимость добавок также увеличивается. Цена 100 граммов варенья, джемов и повидла с 2022 года выросла на 10,34 рубля и составила 46,5 рубля. Мед прибавил 10,9 рубля, сгущенное молоко подорожало с 28,7 до 39,3 рубля за 100 граммов. 

Диетолог Ольга Ямилова в беседе с KP.RU напомнила о необходимости умеренности в питании во время Масленицы. Специалист посоветовала не употреблять более двух–четырех блинов в день, чтобы избежать набора лишнего веса.

Масленица остается древним славянским праздником, символизирующим проводы зимы и встречу весны. В течение недели принято ходить в гости, угощать близких блинами и проводить время в кругу семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Масленица
5 февр
Блины без химии: как выбрать сливочное масло к Масленице
2 мар
«Дзен» установил рекорд по скорости выпечки блинов на Масленицу
2 мар
Зачем просить прощения в Прощеное воскресенье и как это сделать
2 мар
Актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показали Майки Мэдисон русскую Масленицу
1 мар
«Ночь на катке»: как москвичи подведут итог масленичной недели
1 мар
Женщина насмерть подавилась блинами во время конкурса в Красноярским крае
27 февр
Блинная нажива: злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества
26 февр
Лишние кило — только полбеды: какой непоправимый урон блины наносят сердцу
26 февр
Ешьте, сколько влезет: почему на Масленицу важно накопить жирок
25 февр
Тефлоновая, керамическая или мраморная: на какой сковороде лучше всего жарить блины
-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Десятки миллионов под арестом: что изъяли у блогера Лерчек
17:33
Масленица без иллюзий: сколько в 2026 году будут стоить ингредиенты для блинов
17:22
«Очень несчастны и талантливы»: Быстров о тех, кому тяжело найти свое место в обществе
17:04
«Дергается глаз»: Тодоренко о том, как хронический недосып меняет ее внешность
17:00
Кефир подходит не всем: когда «полезный» напиток вредит кишечнику
16:53
Агент актрисы Фроловцевой опроверг информацию о ее госпитализации

Сейчас читают

«Всегда про одиночество»: Анна Банщикова о хорошем кино
Виноват офисный воздух? Почему на работе мы выглядим хуже
Слышат больше, чем мы? Какую музыку любят собаки
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео