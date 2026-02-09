Москвичей предупредили о гололедице 9 февраля

Ожидается также северо-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Гидрометцентр: 9 февраля в Москве ожидается гололедица и до минус 11 градусов
В понедельник, 9 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег и гололедица. Об этом сообщил Гидрометцентр.
«Температура воздуха в Москве днем составит минус 9-11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 14 градусов», — спрогнозировали синоптики.
В Московской области днем специалисты ожидают до 14 градусов ниже нуля, ночью температура может достигнуть минус 17. Ожидается северо-западный ветер, который позже сменит западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет находиться на уровне 745–746 мм рт. ст.
Как ранее писал 5-tv.ru, ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в столице в ближайшее время погода принципиально не изменится, морозы пока уходить не планируют. Синоптики также не берутся за прогнозы, как долго сохранятся холода. На вопросы о возможности потепления она дала не самый обнадеживающий ответ.
