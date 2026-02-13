Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 229 0

По словам главы Центробанка, ситуация уже разрешена.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Набиуллина: ЦБ не видит влияния эффекта Долиной на рынок жилья

Центральный банк России не наблюдает системного влияния ситуации, связанной с делом народной артистки РФ Ларисы Долиной, на рынок недвижимости. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена», — заявила глава регулятора.

Летом 2024 года предпринимательница Полина Лурье купила квартиру Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что действовала под давлением мошенников, и оспорила сделку в суде. Покупательница осталась без денег и без жилья. Но ее представители боролись за отмену решения.

И добились успеха 16 декабря 2025 года — Верховный суд признал право собственности за Лурье и отменил все ранее принятые судебные акты. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину, а 19 января Лурье получила ключи от квартиры.

Также ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесли законопроект, задача которого — исключить признание сделки с недвижимостью недействительной, если покупатель не знал о мошенничестве со стороны продавца, организованном третьим лицом. В конце прошлого года подобные судебные дела в народе стали называть «эффектом Долиной».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

