Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья

По словам главы Центробанка, ситуация уже разрешена.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Набиуллина: ЦБ не видит влияния эффекта Долиной на рынок жилья
Центральный банк России не наблюдает системного влияния ситуации, связанной с делом народной артистки РФ Ларисы Долиной, на рынок недвижимости. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена», — заявила глава регулятора.
Летом 2024 года предпринимательница Полина Лурье купила квартиру Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Вскоре после заключения сделки певица заявила, что действовала под давлением мошенников, и оспорила сделку в суде. Покупательница осталась без денег и без жилья. Но ее представители боролись за отмену решения.
И добились успеха 16 декабря 2025 года — Верховный суд признал право собственности за Лурье и отменил все ранее принятые судебные акты. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину, а 19 января Лурье получила ключи от квартиры.
Также ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесли законопроект, задача которого — исключить признание сделки с недвижимостью недействительной, если покупатель не знал о мошенничестве со стороны продавца, организованном третьим лицом. В конце прошлого года подобные судебные дела в народе стали называть «эффектом Долиной».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 февр
- Живет на два адреса: почему прописка в Лефортово сулит проблемы для Ларисы Долиной
- 11 февр
- Звездное новоселье: Лариса Долина прописалась в элитном районе Москвы
- 10 февр
- «Творческий человек»: спасут ли репутацию Долиной изменения во внешности
- 9 февр
- Не жертвует комфортом: сколько тратит Лариса Долина на съемное жилье
- 8 февр
- Лариса Долина кардинально сменит имидж после скандала с квартирой
- 7 февр
- В суд поступила жалоба на приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
- 2 февр
- «Квартиру выкуплю»: неожиданный поворот в жилищном вопросе Долиной
- 1 февр
- «Надо жить дальше»: как Лариса Долина перенесла скандал с квартирой Лурье
- 1 февр
- «Есть где жить»: Долина после скандала с квартирой будет жить в съемном жилье
- 31 янв
- «Нездоровый интерес»: почему на концертах Долиной усиливают меры безопасности
Читайте также
93%
Нашли ошибку?