В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. Предварительно пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В своем Telegram-канале он написал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России отражали атаку киевского режима с позднего вечера до раннего утра. Сложная ситуация сложилась в поселке Волна. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.
Также из-за атаки ВСУ ранены, предварительно, два человека. Они были доставлены в больницу. Им оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, по словам губернатора Краснодарского края, есть несколько возгораний, которые тушат. В локализации огня задействованы 126 человек и 34 единицы техники.
Как ранее писал 5-tv.ru, силы ПВО за три часа сбили 55 украинских дронов. Наибольшее количество беспилотников российские военнослужащие ликвидировали над Азовским морем — 29. В то же время над Краснодарским краем было сбито 23 БПЛА.
