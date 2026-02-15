В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Также в регионе поврежден резервуар с нефтепродуктами.

Из-за атаки ВСУ в Краснодарском крае ранены два челова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. Предварительно пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В своем Telegram-канале он написал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России отражали атаку киевского режима с позднего вечера до раннего утра. Сложная ситуация сложилась в поселке Волна. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Также из-за атаки ВСУ ранены, предварительно, два человека. Они были доставлены в больницу. Им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, по словам губернатора Краснодарского края, есть несколько возгораний, которые тушат. В локализации огня задействованы 126 человек и 34 единицы техники.

Как ранее писал 5-tv.ru, силы ПВО за три часа сбили 55 украинских дронов. Наибольшее количество беспилотников российские военнослужащие ликвидировали над Азовским морем — 29. В то же время над Краснодарским краем было сбито 23 БПЛА.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
