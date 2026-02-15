В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. Предварительно пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В своем Telegram-канале он написал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России отражали атаку киевского режима с позднего вечера до раннего утра. Сложная ситуация сложилась в поселке Волна. Там повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Также из-за атаки ВСУ ранены, предварительно, два человека. Они были доставлены в больницу. Им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, по словам губернатора Краснодарского края, есть несколько возгораний, которые тушат. В локализации огня задействованы 126 человек и 34 единицы техники.

Как ранее писал 5-tv.ru, силы ПВО за три часа сбили 55 украинских дронов. Наибольшее количество беспилотников российские военнослужащие ликвидировали над Азовским морем — 29. В то же время над Краснодарским краем было сбито 23 БПЛА.

