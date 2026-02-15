«Неделя будет сложной»: с понедельника в Москве ожидаются аномальные снегопады

Из-за прошедшей оттепели и дождей существенно уменьшился снежный покров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В понедельник, 16 февраля, на Москву обрушится балканский циклон с аномальными снегопадами, сугробы вырастут на 11 сантиметров. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам эксперта, из-за прошедшей оттепели и дождей существенно уменьшился снежный покров. Так, например, на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за двое суток уменьшилась на 14 сантиметров: с 57 до 43 сантиметров.
Однако уже в понедельник столбики термометров вновь опустятся, и в столице начнется снег. Пик его интенсивности придется к середине дня: снежный покров повысится с 43 до 54 сантиметров на метеостанции ВДНХ.
Ожидается северо-восточный ветер с порывами 12 метров в секунду, метель с ухудшением видимости до двух-трех километров. Тишковец уточнил, что к полуночи снегопады прекратятся, но стужа усилится до минус 15 градусов.
Среда будет бесснежной, но крайне морозной. Столбики термометров опустятся до минус 20 градусов. В четверг на столицу снова обрушится снегопад, и снежный покров увеличится примерно на семь сантиметров. В пятницу, 20 февраля, осадки пойдут на убыль.
«Для наземного, авиатранспорта и коммунальных служб неделя будет сложной», — заключил Евгений Тишковец.
Ранее сообщалось, что непогода теперь является уважительной причиной для опоздания на работу. На сторону сотрудников все чаще встают российские суды. Если из-за снегопада или мороза вовремя не пришла электричка или, например, не завелась машина, штрафовать или увольнять незаконно. Однако нужно будет доказать, что эти обстоятельства действительно были непреодолимыми.
