Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 339 0

В операциях по уничтожению БПЛА были задействованы подразделения ПВО Минобороны РФ и мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск».

Атака ВСУ на Брянскую область 15 февраля

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за полдня ликвидировали над территорией Брянской области 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. <…> Уже уничтожено 120 вражеских БПЛА», — написал губернатор Брянской области.

Богомаз уточнил, что в операциях по уничтожению украинских дронов были задействованы подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также представители региональных специальных подразделений Росгвардии.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали 55 украинских дронов над территорией РФ за три часа. По информации Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Из 55 — 29 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, еще 23 — в небе над Краснодарским краем, а три аппарата перехватили над Черным морем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 февр
Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю
16 февр
Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
15 февр
Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА
15 февр
В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
14 февр
В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
13 февр
Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов
13 февр
Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
12 февр
Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
12 февр
Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ
7 февр
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Употреблять ежедневно»: как снизить риск инфаркта при плохой наследственности
7:00
Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы
6:59
Захарова: призыв Зеленского к травле спортсменов с русскими корнями — истерика
6:38
Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс
6:19
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
6:00
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео