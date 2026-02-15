Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за полдня ликвидировали над территорией Брянской области 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. <…> Уже уничтожено 120 вражеских БПЛА», — написал губернатор Брянской области.

Богомаз уточнил, что в операциях по уничтожению украинских дронов были задействованы подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также представители региональных специальных подразделений Росгвардии.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали 55 украинских дронов над территорией РФ за три часа. По информации Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Из 55 — 29 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, еще 23 — в небе над Краснодарским краем, а три аппарата перехватили над Черным морем.

