Богомаз: за полдня ликвидировано 120 дронов ВСУ над Брянской областью

В операциях по уничтожению БПЛА были задействованы подразделения ПВО Минобороны РФ и мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск».
Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за полдня ликвидировали над территорией Брянской области 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. <…> Уже уничтожено 120 вражеских БПЛА», — написал губернатор Брянской области.
Богомаз уточнил, что в операциях по уничтожению украинских дронов были задействованы подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», а также представители региональных специальных подразделений Росгвардии.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали 55 украинских дронов над территорией РФ за три часа. По информации Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Из 55 — 29 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, еще 23 — в небе над Краснодарским краем, а три аппарата перехватили над Черным морем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 февр
- Силы ПВО уничтожили 1308 украинских дронов за прошедшую неделю
- 16 февр
- Один человек пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 15 февр
- Над Брянской областью за 12 часов ликвидировано более 170 БПЛА
- 15 февр
- В результате атаки ВСУ на Краснодарский край ранены два человека
- 14 февр
- В ЛНР 15 человек пострадали при массированной атаке украинских дронов
- 13 февр
- Силы ПВО РФ сбили 47 украинских дронов за шесть часов
- 13 февр
- Два человека погибли и еще три пострадали при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
- 12 февр
- Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
- 12 февр
- Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ
- 7 февр
- В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Читайте также
78%
Нашли ошибку?