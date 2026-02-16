Роскомнадзор выступил с новым заявлением относительно замедления Telegram

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 182 0

До этого в Госдуме сказали, что мессенджеру надо еще сделать несколько шагов вперед, чтобы снять ограничения.

Что сказали в Роскомнадзоре насчет замедления Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Роскомнадзор прокомментировал слова Боярского насчет замедления Telegram

Роскомнадзор (РКН) в понедельник, 16 февраля, прокомментировал слова главы комитета Государственной думы по информационной политике Сергея Боярского, который накануне сказал, что мессенджеру Telegram нужно «сделать несколько шагов вперед», чтобы снять ограничения. Об этом сообщило ТАСС.

По словам парламентария, руководство площадки не только ведет диалог с российскими властями по поводу замедления ресурса, но и удаляет часть материалов по требованию. Однако, по мнению Боярского, этого недостаточно. Он уверен: если сделать еще несколько шагов вперед, то все наладится.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сказали в Роскомнадзоре в ответ на слова Сергея Боярского.

Неделю назад, 10 февраля, РКН уже выступал с заявлением относительно замедления Telegram. Тогда ведомство сообщило, что ряд интернет-платформ, включая популярный мессенджер Павла Дурова, нарушает законодательство Российской Федерации, несмотря на все предъявленные предупреждения.

После этого стало известно о том, что Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей. Причина — претензии к размещенному контенту. По заявлению РКН, руководство площадки распространяет и несвоевременно удаляет информацию, которая является заведомо недостоверной.

