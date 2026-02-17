Юг России готовится к «Черноморскому молоту» — сильнейшему шторму

Эфирная новость 108 0

Центральные регионы страны тем временем завалило снегом.

Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Центральной России бушует суровый балканский циклон, который принес мощнейшие снегопады и 20-градусный мороз. Москва буквально утонула в сугробах. Тем временем на юге страны ждут новый удар стихии. За ситуацией с погодой следит корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

На трассе М-4 эвакуировали детей, которые несколько часов провели на дороге. Проехать было невозможно из-за аварий. Метель и гололедица спровоцировали там многокилометровые пробки.

Куда хуже обстановка в Мурманске, там подъезд к селу Териберка, куда приезжают охотники за северным сиянием, был заблокирован с 9 февраля. Приходилось даже вызывать частный самолет, других вариантов выбраться из снежного плена не было.

Заметает и Поволжье. На трассе М-7 пробки — стоят фуры. В столице Татарстана движение тоже очень сложное. Машина скорой помощи не смогла подъехать ко входу в больницу. Родственникам пациента пришлось вручную расчищать дорогу.

Пешком тоже непросто. Из-за сильного снегопада уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого.

«Пока снег продолжает идти, автомобили на дорогах стоят и не могут сдвинуться с мертвой точки. Автомобили пропускают уже несколько зеленых сигналов светофоров. Позади меня многокилометровая пробка, а впереди — несколько аварий», — рассказала корреспондент Анастасия Харченко.

От повреждений машины не застрахованы и во дворах. Сотни заявлений от владельцев авто о поступают в полицию. Снег и ледяные глыбы падают прямо с крыш.

«Попадает снег, пробивает панорамную крышу полностью, плюс повреждение, соответственно, зафиксированное дверей и заднего правого крыла с фонарем», — сообщил автовладелец.

Но куда хуже то, что страдают люди. Жуткие кадры зафиксировала камера видеонаблюдения в Перми. На них огромный пласт снега сбил с ног женщину, она получила серьезные травмы. В МЧС сообщили: только за последнюю неделю девять человек погибли от падения наледи с крыш.

Тем временем в Воронеже и Курске уже началась февральская оттепель. И это тоже стало проблемой.

Пока одну половину страны засыпает снегом, другая начинает тонуть. На юге уже формируется новая угроза — сильнейший шторм. Так называемый «Черноморский молот» ударит 18 февраля по всем прибрежным городам от Сочи до Севастополя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
17 февр
Пленный ВСУ рассказал о бедственном положении украинских боевиков
17 февр
Зима закручивает гайки: какая погода будет в Москве 17 февраля
16 февр
Снежный плен на севере и потоп на юге: Россию охватила непогода
16 февр
Снежный ад: на Центральную Россию обрушился обильный снегопад
16 февр
В снежном плену: сотни туристов застряли в Териберке из-за метели
15 февр
Российские метеорологи зафиксировали самую низкую температуру на Земле
15 февр
«Неделя будет сложной»: с понедельника в Москве ожидаются аномальные снегопады
14 февр
Москвичей предупредили о густом тумане
12 февр
Ледяной дождь и снегопад: Москве грозит транспортный коллапс
12 февр
Невролог предупредил россиян о повальной мигрени на фоне смены погоды
-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

15:57
В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ
15:51
Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года
15:44
Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко
15:40
В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры
15:24
Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве
15:23
«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Сейчас читают

В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни
«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть