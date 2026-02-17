Дроны ликвидированы в Белгородской, Курской и Брянской областях.
Средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, попытавшихся атаковать три российские области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как уточняется в заявлении ведомства, инцидент произошел в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. В ходе операции было сбито 13 беспилотников: девять — в Белгородской области, три — в Курской области и один — в Брянской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Основные цели операции заключались в демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер отметил, что ВСУ возобновили обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР, что стало поводом для вмешательства России.
Попытки урегулирования конфликта дипломатическим путем Украина отвергла, в связи с чем Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам. В ответ США, страны ЕС и НАТО начали активно оказывать военную помощь Киеву, рассматривая действия России как «вторжение».
