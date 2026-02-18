«Гиацинт-К» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 82 0

Боевая работа ведется по отточенному алгоритму.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

«Гиацинт-К» непрерывно бьют по позициям ВСУ

Расчет новейшей самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил пункты управления и скопления живой силы подразделений украинских формирований в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем вскрыли вражеские пункты управления подразделений ВСУ и передали точные координаты артиллеристам.

На уникальных кадрах расчет САУ «Гиацинт-К», получив координаты целей, обнаруженных с помощью разведывательных БПЛА, оперативно приступает к выполнению боевой задачи.

Новейшее орудие имеет артиллерийскую часть на основе орудия 2А36 «Гиацинт-Б», что представляет собой 152-мм нарезное орудие. Пушка оснащена развитым дульным тормозом щелевого типа и полуавтоматическим затвором. Конструкция установки обеспечивает стрельбу в переднем секторе с широким диапазоном углов возвышения. Но самое главное отличие данного изделия от предыдущих прототипов — мобильность. Потому что основой для 2С44 является шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» с колесной формулой 8×8, имеющий кабину бескапотной компоновки и крупную грузовую площадку для размещения надстроек или полезной нагрузки.

Шасси оснащается дизельным двигателем ЯМЗ-849 мощностью 500 л. с. Предусмотрена трансмиссия с распределением крутящего момента на все колеса. На шоссе машина развивает скорость до 80 км/ч. Запас хода — 1000 км. «Гиацинт-К» дополняется ящиками для перевозки боекомплекта.

Также техника получила дополнительную защиту и маскировку в виде навесных экранов и сетей. За счет каркаса они образуют коробчатую структуру, размывающую силуэт и затрудняющую правильное опознавание машины.

Их главные цели — укрепленные огневые точки и узлы обороны противника, мешающие продвижению наших подразделений.

Боевая работа ведется по отточенному алгоритму. Разведка с помощью беспилотных систем находит цели и подает данные напрямую расчету. Дальше с помощью БПЛА идет корректировка орудия.

Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
18 февр
Гаубицы М-46 уничтожили огневые позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
17 февр
ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаки киевского режима
17 февр
Су-25 уничтожили личный состав и опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 февр
Снайперы уничтожили огневые точки ВСУ при штурме опорного пункта. Лучшее видео из зоны СВО
16 февр
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
16 февр
«Градом» по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
16 февр
FPV-дроны в действии! Лучшее видео из зоны СВО
15 февр
На Кубани после атаки ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами
15 февр
Один миг — и цель поражена: ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта
15 февр
Силы ПВО ликвидировали 55 украинских дронов над территорией РФ за три часа
-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Беременную блогера Лерчек снова госпитализировали из-за сильных болей
10:32
Трагедия во Владивостоке: ребенок поджег игрушку и устроил смертельный пожар
10:24
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
10:16
Захарова: киевский режим целенаправленно совершает теракты против детей
9:54
Суд приговорил двух подростков к 7 и 7,5 года колонии за поджог на авиабазе в Омске
9:42
В Туле агрессивные цыгане окружили здание морга с требованиями оживить умершего

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
«Вызывают грусть»: Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса
Брошены умирать в мучениях: полиция расследует убийство голубей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть