«Гиацинт-К» непрерывно бьют по позициям ВСУ

Расчет новейшей самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил пункты управления и скопления живой силы подразделений украинских формирований в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем вскрыли вражеские пункты управления подразделений ВСУ и передали точные координаты артиллеристам.

На уникальных кадрах расчет САУ «Гиацинт-К», получив координаты целей, обнаруженных с помощью разведывательных БПЛА, оперативно приступает к выполнению боевой задачи.

Новейшее орудие имеет артиллерийскую часть на основе орудия 2А36 «Гиацинт-Б», что представляет собой 152-мм нарезное орудие. Пушка оснащена развитым дульным тормозом щелевого типа и полуавтоматическим затвором. Конструкция установки обеспечивает стрельбу в переднем секторе с широким диапазоном углов возвышения. Но самое главное отличие данного изделия от предыдущих прототипов — мобильность. Потому что основой для 2С44 является шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» с колесной формулой 8×8, имеющий кабину бескапотной компоновки и крупную грузовую площадку для размещения надстроек или полезной нагрузки.

Шасси оснащается дизельным двигателем ЯМЗ-849 мощностью 500 л. с. Предусмотрена трансмиссия с распределением крутящего момента на все колеса. На шоссе машина развивает скорость до 80 км/ч. Запас хода — 1000 км. «Гиацинт-К» дополняется ящиками для перевозки боекомплекта.

Также техника получила дополнительную защиту и маскировку в виде навесных экранов и сетей. За счет каркаса они образуют коробчатую структуру, размывающую силуэт и затрудняющую правильное опознавание машины.

Их главные цели — укрепленные огневые точки и узлы обороны противника, мешающие продвижению наших подразделений.

Боевая работа ведется по отточенному алгоритму. Разведка с помощью беспилотных систем находит цели и подает данные напрямую расчету. Дальше с помощью БПЛА идет корректировка орудия.

Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

