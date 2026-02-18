Холод снова застал врасплох: какая погода будет в Москве 18 февраля

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 63 0

Заморозки не собираются покидать столицу.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на 18 февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Погода

В Москве и Подмосковье 18 февраля ожидается облачность и гололед

В среду, 18 февраля, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков, а также гололед. Такой прогноз опубликовали специалисты на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от –8 до –10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –15.

В Московской области дневная температура составит от –7 до –12 градусов, ночные значения могут упасть до –18.

Кроме того, ожидается восточный ветер. Он будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным и составит около 748–752 мм. ртутного столба.

Параллельно с московскими заморозками экстремальные погодные условия наблюдаются в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. В Мурманской области непогода застала врасплох сотни туристов, в том числе из Китая, которые оказались буквально в снежном плену.

В центральных регионах России, включая Тулу и Рязань, морозный период сменится обильными снегопадами, которые принесет очередной активный циклон. Постепенное погодное смягчение ожидается также на северо-западе страны.

В тоже время в Воронеже и Курске уже началась февральская оттепель. И это тоже стало проблемой. Пока одну половину страны засыпает снегом, другая начинает тонуть. На юге уже формируется новая угроза — сильнейший шторм. Так называемый «Черноморский молот» ударит 18 февраля по всем прибрежным городам от Сочи до Севастополя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
18 февр
Потепление близко? Когда ожидать последнюю морозную ночь в Москве
17 февр
Рекордное похолодание: москвичей предупредили о суровых ночных заморозках
17 февр
Пленный ВСУ рассказал о бедственном положении украинских боевиков
17 февр
Юг России готовится к «Черноморскому молоту» — сильнейшему шторму
17 февр
Зима закручивает гайки: какая погода будет в Москве 17 февраля
16 февр
Снежный плен на севере и потоп на юге: Россию охватила непогода
16 февр
Снежный ад: на Центральную Россию обрушился обильный снегопад
16 февр
В снежном плену: сотни туристов застряли в Териберке из-за метели
15 февр
Российские метеорологи зафиксировали самую низкую температуру на Земле
15 февр
«Неделя будет сложной»: с понедельника в Москве ожидаются аномальные снегопады
-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
В Челябинске задержали готовившего теракт по заданию Украины местного жителя
10:44
Беременную блогера Лерчек снова госпитализировали из-за сильных болей
10:32
Трагедия во Владивостоке: ребенок поджег игрушку и устроил смертельный пожар
10:24
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
10:16
Захарова: киевский режим целенаправленно совершает теракты против детей
9:54
Суд приговорил двух подростков к 7 и 7,5 года колонии за поджог на авиабазе в Омске

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
«Вызывают грусть»: Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса
Брошены умирать в мучениях: полиция расследует убийство голубей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть