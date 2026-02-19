Два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Брянской области

|
Александра Якимчук
Также были повреждены гражданские объекты.

Пострадавшие из-за БПЛА в Брянской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских дронов на Брянскую область пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате очередной массированной атаки реактивными БПЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя», — проинформировал глава области.

Пострадавшие мужчины доставлены в больницу.

Кроме того, из-за ударов беспилотников были повреждены пять частных домов, два автомобиля и сгорела баня. На местах работают экстренные службы.

С начала специальной военной операции, о которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы каждый день подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима. Враг использует не только беспилотники, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям нашей страны. В результате чего страдает мирное население.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

