Голосовые дроны искали пропавших Усольцевых в красноярской тайге

При проведении поисковой операции в лесах Красноярского края, где бесследно исчезли члены семьи Усольцевых, применялись беспилотные летательные аппараты. Они транслировали аудиозаписи и были оснащены тепловизорами. Об этом сообщает портал NGS24.ru со ссылкой на волонтера Светлану Торгашину.
В первые дни после пропажи семьи тепловизионное оборудование на дронах зафиксировало светящиеся точки, свидетельствующие о некоем движении в чаще. Добровольцы активно использовали технику с функцией передачи голосовых сообщений. Они рассчитывали на ответную реакцию со стороны пропавших.
«Нужно было, чтобы они подали хоть какой-то сигнал. Там слышимость очень хорошая, если бы был сигнал, мы бы обязательно его услышали», — пояснила Торгашина.
История поисков тянется с осени 2025 года, когда 28 сентября туристы перестали выходить на связь в районе Минской петли во время похода к горе Буратинка. Следственные органы рассматривают несчастный случай в качестве приоритетной версии случившегося.
Депутат Алексей Кулеш, участвовавший в экспедиции, отметил крайне сложный рельеф местности с опасными скальными плато и резкими перепадами высот, где легко получить травму. За все время операции спасатели и волонтеры исследовали более 515 километров дорог и около 40 квадратных километров лесного массива Красноярского края.
Однако следов пребывания Усольцевых обнаружено не было. Масштабные поисковые мероприятия планируется возобновить весной 2026 года с привлечением нейросетей для анализа снимков местности.
