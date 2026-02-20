Силы ПВО сбили 48 беспилотников над регионами России за три часа

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Угрозу атаки дронов объявили в Анапе и Геленджике.

Силы ПВО сбили 48 беспилотников над регионами РФ за три часа

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 48 беспилотников над регионами России за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 16 — военные ликвидировали над Краснодарским краем и Крымом. Еще семь беспилотников были перехвачены в небе над Азовским морем, шесть — над Черным. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской областью и один над республикой Адыгея.

В 23:10 по Москве губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что воздушная атака над городом отражена. Предварительно, российские военнослужащие поразили пять целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем. Кроме того, угрозу атаки беспилотников объявили в Анапе и Геленджике, временные ограничения на полеты введены в аэропортах Краснодара, Геленджика, Сочи и Волгограда.

С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года ВСУ атакуют приграничные регионы РФ, заяастую это гражданские объекты и мирные районы. В ответ российские войска наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Накануне 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Брянской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
