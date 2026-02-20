В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек
В результате аварии была повреждена газовая труба, началось возгорание.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Краснодале из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал один человек. Об этом сообщили представители краевого оперативного штаба в официльном Telegram-канале.
Уточняется, что фрагменты упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом с местом ЧП также есть многоквартирные и частные дома. В близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждены восемь автомобилей и газовая труба.
После падения обломков беспилотника произошло возгорание, которое бфло оперативно ликвидировано. Глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале отметил, что на месте проимшествия продолжают работу сотрудники оперативных и экстренных служб, скорая помощь и газовая служба.
Наумов предупредил краснодарцев, что снимать и выкладывать фото и видео работы систем противовоздешной обороны (ПВО) запрещено. Глава города также призвал сограждан не подходить и не трогать фрагменты БПЛА, о таких находках необходимо сообщать по единому номеру экстренных служб — 112.
Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ атаковали беспилотником школу в Энергодаре, где находились 700 человек, детей и сотрудников экстренно эвакуировали. В Брянской области украинские боевики нанесли удар по зданию больницы в селе Воронок.
