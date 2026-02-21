Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество дронов ликвидировали над Краснодарским краем.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 20 на 21 февраля сбили 77 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, противник атаковал девять городов. Наибольшее количество дронов российская армия ликвидировала над Краснодарским краем — 24. Еще 13 украинских аппаратов сбили над Крымом.
Помимо этого, над Курской и Ростовской областями уничтожили по девять БПЛА, над Белгородской областью — восемь, над Самарской областью — пять, над Саратовской областью — три, а над Волгоградской и Воронежской областями — по одному.
Также в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX сказано, что российские военнослужащие минувшей ночью перехватили четыре дрона ВСУ над акваторией Азовского моря.
Боевики киевского режима регулярно атакуют города России с помощью беспилотников с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил почти четыре года назад.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ на Краснодарский край пострадал один человек. Обломки дрона упали рядом с многоквартирным домом. В результате в нескольких квартирах выбило окна. На месте ЧП продолжаю работать экстренные службы.
