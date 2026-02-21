Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Наибольшее количество дронов ликвидировали над Краснодарским краем.

Сколько украинских беспилотников ПВО России сбили 21 февраля

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 20 на 21 февраля сбили 77 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, противник атаковал девять городов. Наибольшее количество дронов российская армия ликвидировала над Краснодарским краем — 24. Еще 13 украинских аппаратов сбили над Крымом.

Помимо этого, над Курской и Ростовской областями уничтожили по девять БПЛА, над Белгородской областью — восемь, над Самарской областью — пять, над Саратовской областью — три, а над Волгоградской и Воронежской областями — по одному.

Также в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX сказано, что российские военнослужащие минувшей ночью перехватили четыре дрона ВСУ над акваторией Азовского моря.

Боевики киевского режима регулярно атакуют города России с помощью беспилотников с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил почти четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ на Краснодарский край пострадал один человек. Обломки дрона упали рядом с многоквартирным домом. В результате в нескольких квартирах выбило окна. На месте ЧП продолжаю работать экстренные службы.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

