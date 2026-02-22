ВСУ не хватает ресурсов продолжать конфликт

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски заявил, что Зеленский на закрытом совещании поручил приготовиться воевать еще три года. Другой вопрос, кем воевать?

Французское издание Intelligence Online сообщает: небо над Киевом защищает особая эскадрилья F-16 под управлением пилотов из США и Нидерландов — бывших, конечно.

Некомплект в ВСУ все отчетливее: мобилизация буксует, дезертирство растет, а иностранные наемники — временная и дорогая заплатка. Все острее раскол: под Купянском отрезанные от снабжения десятки солдат ВСУ замерзают в окопах насмерть. А в Киеве взяточников, особенно из военной сферы, задерживают ежедневно.

Сколько это может продлиться — размышлял корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Украинские окопы превратились в канализационные стоки. В ледяной воде все: генераторы, сухпайки, униформа. ВСУшников днем топит, ночью их добивают морозы. Кадры с купянского направления — на позициях насмерть замерзшие националисты. Те, кто выжил, корчатся от боли и жалуются на ужасающую обстановку на фронте.

«Деваться некуда. Все обмороженные. Руки, ноги. У кого-то почернели даже. Я на ноги не могу встать. Неделю запрашивал отход. Старший сказал: нет. Если я дернусь — пристрелит», — поделился пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Кушнеренко.

На позициях — паника, доказательства — в радиоперехвате, опубликованном Минобороны РФ. Пока украинские боевики тонут в окопах, ВСУ «вовсю побеждает» и «полны непоколебимого духа».

Главарь киевского режима снова хвастается. Мол, ВСУ — самая сильная армия в Европе, не хватает только одного — денег.

«Не хватает ресурса, но мы должны быть открытыми», — добавил президент Украины Владимир Зеленский.

Подогревают интерес к проблеме западные СМИ. Wall Street Journal признает: не хватает снарядов для ПВО Patriot. 45 миллиардов долларов вливаний за прошлый год на боеприпасы и вооружение — словно в окопную канализацию. Европейские политики уже требуют от Украины деньги обратно. Сами повязли в долгах.

«Есть еще одна проблема. Это 90-миллиардный кредитный пакет. Из-за этого пакета наши будущие поколения вгоняются в круговорот долгов», — поделилась депутат Европарламента Кинга Гал.

Катастрофически не хватает ротации. В тылу нет людей. Оставшихся «захисников» продолжают отлавливать на улицах как собак и отправлять в замерзшие окопы. С каждым таким боем ненависть к военным на улицах растет. Украинский футболист высшей лиги Колесник заступился за многодетного отца. Спортсмен ударил в лицо ТЦКшнику и поплатился: увольнение, арест и перспектива отправиться в окопы. Но людей уже не остановить.

На фоне таких новостей представители бригад ВСУ уверяют: желающих служить хоть отбавляй.

«Молодые люди продолжают подписывать контракты на регулярной основе. В подразделении случаев увольнения после завершения годового контракта еще не было — военные, по большей части, его продолжают», — рассказал начальник службы информации и коммуникации 16-й бригады оперативного назначения НГУ «Кара-Даг» Виталий Миловидов.

Черниговская область. Сотрудники ТЦК пытаются задержать мужчину, который сбежал с позиций.

«Была возможность отдать шесть тысяч долларов в военкомате, но просто ты выходишь — никакой бумажки. Ты отдал шесть тысяч, а завтра за тобой будут охотиться», — сказал пленный военнослужащий ВСУ Тимур Краев.

Повальные взятки и коррупция в «самой боеспособной армии Европы». Кормят в окопах гнилыми продуктами. Начальника продовольственной службы одной из воинских частей в Днепропетровской области задержали на днях за некачественные поставки.

«„Скала», 425-й полк… Это мясная бригада, которая отправляет юношей в первый штурм без шанса вернуться», — заявила супруга боевика 425-го штурмового полка ВСУ «Скала».

Этих ВСУшников с волчанского направления бросили в окопы без замены и надежды на возвращение.

«Мы ждали с марта. Нам сказали: поменяетесь через две недели, три недели. Месяц прошло, два, три, пять месяцев. Ну что это такое? Уже можно было, как мой напарник говорит, черта лысого найти и поменять три раза», — вспоминает пленный боевик ВСУ Петр Суровых.

Пленный из 57-й бригады ВСУ рассказывает — кинули в окопы фактически без боевой подготовки.

Но в соцсетях бригады все выглядит иначе.

«Длительность адаптационного периода — 14 дней. Выявление начальных знаний. Распределение программы по направлениям: огневая подготовка, тактика, инженерно-саперная подготовка», — прокомментировал инструктор 57-й бригады ВСУ с позывным «Чуб».

Брошенные на позициях боевики теряют связь с командирами и даже не знают обстановки вокруг.

Огонь по врагу на Харьковском направлении ведут наши бойцы 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса. Артиллерия активно помогает штурмовым группам. Каждый такой выстрел заставляет врага умирать в замерзших окопах или откатываться назад. Сейчас главное — работать на результат, на результат общей Победы.

Вопиющая коррупция и «грязная работа»

На Украине не просто коррупция, там вопиющая коррупция, когда даже не стесняются того, что делают.

На этой неделе НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро. — Прим. ред.) опубликовало видео с камер наружного наблюдения, как взятку берет… министр. Не сам, конечно, а через посредников, но, учитывая, как долго за ним следили, у следствия нет сомнений, кому доставались пачки в конце концов.

Экс-министр Герман Галущенко, кстати, пытался бежать на этой неделе в Польшу — задержали на границе.

Казалось бы, скандал. Но Европа, которая дает сейчас львиную долю денег в украинский бюджет… Точнее так: Европа, у которой сейчас, в основном, воруют украинцы, даже не поморщилась. Почему? Потому что нужен тот режим, что держится на таких, как Галущенко. Для чего? Ну явно не для торжества демократии, а для действий, которые Брюссель не может сам совершать.

Это называется «грязная работа». Например, нужно ослабить Россию — пожалуйста, ВСУ воюют. Тут в Венгрии намечаются выборы — пожалуйста, Украина перекрывает транзит нефти с конца января.

Но тут буквально, как в поговорке про «сук и его неосмотрительную рубку». Российская нефть, пройдя через Украину и переработанная на венгерских заводах, возвращалась на Украину в виде дизеля и других нефтепродуктов. Будапешт дизель поставлять перестал.

Там не испытывают ни малейших сомнений в том, что всем руководит Брюссель. Еврочиновникам до чертиков надоел упрямый Виктор Орбан за те 16 лет, что он возглавляет венгерское правительство.

12 апреля в Венгрии выборы. Открыто вмешаться нельзя — все-таки официально в Европе правит демократия. А вот так… мол, это не мы, это украинцы — почему нет? Если Будапешт войдет в апрель без нефти, с энергетическим кризисом и раздраженными избирателями — это уже не вмешательство, это, мол, «обстоятельства».

У Орбана шансы 50 на 50 сохранить власть. Оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром — это глобалисты. Они пообещали «диверсификацию», читай — отказ от российских энергоносителей. И именно сейчас, в этот момент колебаний, нефть по «Дружбе» не идет. Видите, какой ненадежный маршрут? Видите, какая нужна диверсификация?

Там, кстати, перекрытие заодно зацепило и Словакию. У них тоже нефти нет. Но Зеленскому нет возможности не плясать под дудку Брюсселя. Это теперь главный кредитор.

