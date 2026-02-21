Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Подобная ситуация наблюдалась здесь в последний раз в 2010 и 2011 годах.
Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Безветренная и морозная погода привела к полному замерзанию Финского залива. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале.
По его словам, подобная ледовая ситуация наблюдалась здесь в последний раз в 2010 и 2011 годах.
При этом Колесов отметил, что стабильные морозы и отсутствие ветра позволили сформироваться сплошному ледовому покрову. Однако он предупредил, что лед может начать ломаться и смещаться под влиянием надвигающегося циклона в воскресенье.
По причине сложной ледовой обстановки в акваторию Финского залива направили атомный ледокол «Сибирь» для обеспечения безопасной проводки судов. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Гендиректор компании «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что судно уже сопровождало шесть крупнотоннажных кораблей, обеспечивая их проход через залив.
До этого стало известно, что в Финском заливе четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине. Спасательную операцию развернули ночью.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 21 февр
- Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля
- 20 февр
- Не только из-за снега? Почему по всей стране рушатся кровли
- 20 февр
- Рекордные осадки: крыши не выдерживают последствий сильнейших снегопадов
- 20 февр
- Без ЧП не обошлось: циклон «Валли» принес рекордные осадки в Центральную Россию
- 19 февр
- Зима недаром злится: сильных морозов в Москве больше не будет
- 19 февр
- «Влияние циклона»: когда в Москве закончится снегопад
- 19 февр
- Пик снегопада в Москве пройден: циклон смещается на север
- 19 февр
- Снегопад века: из-за циклона «Валли» встала трасса М-4 «Дон»
- 19 февр
- Снег стеной: московский регион накрыли рекордные осадки
- 19 февр
- Самый тяжелый день зимы? На Центральную Россию надвигаются рекордные осадки
85%
Нашли ошибку?