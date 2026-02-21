Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Безветренная и морозная погода привела к полному замерзанию Финского залива. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале.

По его словам, подобная ледовая ситуация наблюдалась здесь в последний раз в 2010 и 2011 годах.

При этом Колесов отметил, что стабильные морозы и отсутствие ветра позволили сформироваться сплошному ледовому покрову. Однако он предупредил, что лед может начать ломаться и смещаться под влиянием надвигающегося циклона в воскресенье.

По причине сложной ледовой обстановки в акваторию Финского залива направили атомный ледокол «Сибирь» для обеспечения безопасной проводки судов. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Гендиректор компании «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что судно уже сопровождало шесть крупнотоннажных кораблей, обеспечивая их проход через залив.

До этого стало известно, что в Финском заливе четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине. Спасательную операцию развернули ночью.

