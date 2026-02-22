Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ по Белгородской области

Также женщине оторвало ногу при ударе беспилотника ВСУ в другом районе региона.
Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки беспилотников ВСУ погибли и пострадали мирные жители Белгородской области. Об ударах по двум округам региона 22 февраля сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В Волоконовском округе рядом с хутором Первомайский дрон ударил по автомобилю.
«От полученных ранений водитель скончался на месте», — написал глава региона.
Еще один инцидент произошел в Белгородском округе в районе хутора Церковный, где FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. В результате взрыва женщине оторвало ногу.
«Женщину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — добавил Гладков.
Губернатор уточнил, что пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате атаки поврежден фасад одного из промышленных зданий.
Как ранее писал 5-tv.ru, в южной части Луганска два беспилотника боевиков ВСУ атаковали территорию нефтебазы. В результате удара пострадал охранник предприятия. Также поврежден резервуар с топливом, вспыхнул пожар.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 февр
- В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
- 22 февр
- Дроны боевиков ВСУ атаковали нефтебазу в южной части Луганска
- 22 февр
- Силы ПВО РФ сбили 86 украинских беспилотников за ночь
- 21 февр
- Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- 21 февр
- В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ
- 21 февр
- ВСУ второй раз за сутки обстреляли школу в Запорожской области
- 21 февр
- В Удмуртии в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек
- 21 февр
- Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России
- 21 февр
- ВСУ нанесли удар по двум промышленным площадкам в Самарской области
- 21 февр
- В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов
Читайте также
43%
Нашли ошибку?