Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами страны

Борис Сатаров
Наибольшее число дронов сбито над Белгородской и Саратовской областями, а также над Крымом.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 23 февраля

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом 23 февраля сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число дронов уничтожено над Белгородской областью — 65 беспилотников. Еще 35 БПЛА сбиты над Саратовской областью, 16 — над Крымом. По восемь дронов ликвидированы над Воронежской и Ростовской областями, по четыре — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, по три — над Волгоградской областью и Татарстаном. По два БПЛА уничтожены над Курской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Тверской областями.

Накануне силы ПВО за три часа сбили 36 беспилотников ВСУ. Из них 15 — над Белгородской областью, шесть — над Московским регионом (включая четыре над Москвой), шесть — над Воронежской областью, пять — над Калужской, два — над Брянской и по одному — над Курской и Тверской областями.

