Россиянам пообещали затяжную весну с риском «диких циклонов»

Синоптик Ильин: в этом году весна в России будет затяжной

Весна в 2026 году не будет стремительной. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

«Весна неуклонно наступает. В этом году она будет затяжной. За зиму выпало рекордное количество снега, образовались высокие сугробы», — рассказал он.

Понадобится время и много тепла, чтобы все растопить.

«Думаю, снег будет лежать до апреля», — пояснил метеоролог.

По словам эксперта, это имеет и положительную сторону.

«Если мы говорим затяжная весна, то таять будет постепенно. Соответственно, интенсивность половодья будет достаточно умеренная», — пояснил он.

При этом Ильин предупредил, что, несмотря на окончание мощных морозов, погода может преподносить сюрпризы. В марте не исключены «дикие циклоны», способные принести новые снегопады.

