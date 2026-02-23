Россиянам пообещали затяжную весну с риском «диких циклонов»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 52 0

Из-за рекордных сугробов, накопившихся за зиму, снег в столичном регионе может лежать до апреля.

Синоптик Ильин рассказал о затяжной весне в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Синоптик Ильин: в этом году весна в России будет затяжной

Весна в 2026 году не будет стремительной. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

«Весна неуклонно наступает. В этом году она будет затяжной. За зиму выпало рекордное количество снега, образовались высокие сугробы», — рассказал он.

Понадобится время и много тепла, чтобы все растопить.

«Думаю, снег будет лежать до апреля», — пояснил метеоролог.

По словам эксперта, это имеет и положительную сторону.

«Если мы говорим затяжная весна, то таять будет постепенно. Соответственно, интенсивность половодья будет достаточно умеренная», — пояснил он.

При этом Ильин предупредил, что, несмотря на окончание мощных морозов, погода может преподносить сюрпризы. В марте не исключены «дикие циклоны», способные принести новые снегопады.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что синоптики предупредили о погодных качелях в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
23 февр
Минус 45 и снегопады: синоптики предупредили о погодных качелях в России
22 февр
Все чаще преподносит сюрпризы: непогода в России бьет рекорды
22 февр
Залповые ливни летом, сильные снегопады зимой: погода в России все чаще принимает аномальные параметры
21 февр
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
21 февр
Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля
20 февр
Не только из-за снега? Почему по всей стране рушатся кровли
20 февр
Рекордные осадки: крыши не выдерживают последствий сильнейших снегопадов
20 февр
Без ЧП не обошлось: циклон «Валли» принес рекордные осадки в Центральную Россию
19 февр
Зима недаром злится: сильных морозов в Москве больше не будет
19 февр
«Влияние циклона»: когда в Москве закончится снегопад
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:12
«Юля мне писала»: Пересильд-старшая отчитывала Ваню Дмитриенко
20:00
Лишилась рук и ног из-за рыбы: редкая инфекция едва не убила 40-летнюю женщину
19:51
«Не просто танцы»: Дмитриенко не поддержал Пересильд после скандала в клубе
19:36
Прощание с солистом Shortparis Николаем Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге
19:30
Голый дрифт: обнаженный мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри
19:21
Россиянам пообещали затяжную весну с риском «диких циклонов»

Сейчас читают

Тюремный срок может грозить Седоковой из-за наследства Тиммы
Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года
Яд, укол против пота и мигрени или залог молодости? Косметолог развеяла мифы о ботоксе
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы