Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад

Эфирная новость 61 0

Столица уже встала в гигантских пробках.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Сугробы в Москве могут побить рекорд высоты для 25 февраля

Москву накрыл мощный снегопад. И до утра 25 февраля осадки не прекратятся. В эти минуты, по словам синоптиков, как раз самый пик. Сугробы заметно подрастут, и даже могут побить рекорд для 25 февраля. Столица уже встала в гигантских пробках.

А вот в Петербурге сегодня солнечно. Но уже к четвергу в город придет циклон с Атлантики, он принесет снег и метели, которые после перейдут в дожди.

Ранее 5-tv.ru писал, что дворника из Петербурга, который спас жизнь ребенку, наградили медалью «Мужество» в Узбекистане. Мужчина приехал на заработки в Северную столицу, а прославился далеко за ее пределами своим смелым поступком.

Он убирал снег под окнами и первым заметил мальчика, который висел на карнизе седьмого этажа. А когда ребенок разжал руки и полетел головой вниз, рабочий поймал его и принял весь удар на себя.

В результате у дворника — перелом ребер и руки. С такой высоты даже маленький человек летит со скоростью более 70 километров в час.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
24 февр
Синоптики предсказали дату завершения снегопадов в Москве
23 февр
Россиянам пообещали затяжную весну с риском «диких циклонов»
23 февр
Минус 45 и снегопады: синоптики предупредили о погодных качелях в России
22 февр
Все чаще преподносит сюрпризы: непогода в России бьет рекорды
22 февр
Залповые ливни летом, сильные снегопады зимой: погода в России все чаще принимает аномальные параметры
21 февр
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
21 февр
Скользкая суббота: какая погода ждет москвичей 21 февраля
20 февр
Не только из-за снега? Почему по всей стране рушатся кровли
20 февр
Рекордные осадки: крыши не выдерживают последствий сильнейших снегопадов
20 февр
Без ЧП не обошлось: циклон «Валли» принес рекордные осадки в Центральную Россию
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
Отчаянный и противозаконный шаг: что стоит за желанием Запада дать Киеву ядерное оружие
19:08
Жители Петербурга устроили игру в теннис на льду Фонтанки
19:00
В России стали меньше пить? Названы регионы-лидеры по потреблению алкоголя
18:58
Снегопад в Москве сняли из космоса: «Роскосмос» показал накрывший столицу циклон
18:46
Звезду фильма «А зори здесь тихие» Ирину Шевчук похоронят 27 или 28 февраля
18:20
Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы