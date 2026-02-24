Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад
Столица уже встала в гигантских пробках.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Сугробы в Москве могут побить рекорд высоты для 25 февраля
Москву накрыл мощный снегопад. И до утра 25 февраля осадки не прекратятся. В эти минуты, по словам синоптиков, как раз самый пик. Сугробы заметно подрастут, и даже могут побить рекорд для 25 февраля. Столица уже встала в гигантских пробках.
А вот в Петербурге сегодня солнечно. Но уже к четвергу в город придет циклон с Атлантики, он принесет снег и метели, которые после перейдут в дожди.
Ранее 5-tv.ru писал, что дворника из Петербурга, который спас жизнь ребенку, наградили медалью «Мужество» в Узбекистане. Мужчина приехал на заработки в Северную столицу, а прославился далеко за ее пределами своим смелым поступком.
Он убирал снег под окнами и первым заметил мальчика, который висел на карнизе седьмого этажа. А когда ребенок разжал руки и полетел головой вниз, рабочий поймал его и принял весь удар на себя.
В результате у дворника — перелом ребер и руки. С такой высоты даже маленький человек летит со скоростью более 70 километров в час.
