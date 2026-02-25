Беспилотники ВСУ уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 64 0

Украинские боевики использовали БПЛА-камикадзе.

Что украинские беспилотники уничтожили в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, назвав произошедшее очередной варварской атакой Киева.

Украинские боевики использовали БПЛА-камикадзе, уточнил глава региона.

«Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность – наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты», - подчеркнул Богомаз.

Здание ФАП полностью уничтожено. К счастью, пострадавших нет.

Ранее 20 февраля дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области, полностью уничтожив медицинскую легковую машину.

С начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, территория РФ регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА.

Противники используют как дроны, так и ракетные системы, нанося удары по гражданской инфраструктуре России и мирным жителям.

