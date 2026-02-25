Украинские боевики использовали БПЛА-камикадзе.
Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, назвав произошедшее очередной варварской атакой Киева.
Украинские боевики использовали БПЛА-камикадзе, уточнил глава региона.
«Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность – наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты», - подчеркнул Богомаз.
Здание ФАП полностью уничтожено. К счастью, пострадавших нет.
Ранее 20 февраля дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области, полностью уничтожив медицинскую легковую машину.
С начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, территория РФ регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА.
Противники используют как дроны, так и ракетные системы, нанося удары по гражданской инфраструктуре России и мирным жителям.
