Волонтеры в Смоленске начали искать пропавшую школьницу за пределами города

Появлялась информация, что следы девочки нашли возле оврага.

Новые детали об исчезновении девятилетней школьницы в Смоленске. Стало известно, что радиус поисков расширили за пределы города. Сейчас отрабатываются разные версии, в том числе и похищение. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина следит за поисковой операцией.

Десятки поисковиков и волонтеров слушают наставления координатора. С минуты на минуту они отправятся на поиски девятилетней девочки. Она вышла из дома и бесследно исчезла. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

«Если интересующая нас машина не выезжает за эти дворы, надо будет посмотреть машину», — инструктирует координатор.

В восемь утра маленькая Александра Фоменко вышла на прогулку с собакой. Как обычно, отправилась с питомцем в свой двор. Но в этот раз долго не возвращалась домой. Тогда мать забила тревогу. Вышла на улицу, увидела только собаку. Дочери не было. Женщина сразу написала заявление в полицию. Вместе с волонтерами стражи порядка приступили к поискам пропавшей.

Школьница была одета в черную куртку и ярко-голубые лыжные штаны. По предварительным данным, воспитывалась в благополучной семье. Раньше никогда не уходила из дома.

«Мама вчера на нервах вся была, вообще переживала», — говорит волонтер.

Поиски продолжаются вторые сутки. За это время уже осмотрели ближайшие гаражи, подвалы и промзоны. Полицейские опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

«Есть второй выход сюда на эту сторону. Получается, там ее видела бабушка, они с ней знакомы. То есть она точно не могла ошибиться. Она с ней поздоровалась. Ребенок выходил с собачкой, а бабушка… ну в общем, прямо нос в нос они встретились», — рассказывает координатор.

С каждым часом к поискам подключаются новые неравнодушные, а в социальных сетях распространяется неподтвержденная информация о загадочном исчезновении. Одни говорят, что видели подозрительного мужчину рядом с домом ребенка, другие — что предположительно следы пропавшей нашли возле оврага. Все эти версии проверили и отклонили сразу после пропажи.

«Овраги, во-первых, просматриваются визуально. Во-вторых, они отработаны поисковиками. Эти версии появляются в интернете, как грибы после дождя, потому что у людей из-за недостатка информации очень бурно фантазия развивается», — пояснил руководитель поискового отряда Юрий Василевич.

География поисков расширяется: волонтеры вышли за пределы города.

«Расклеиваем ориентировки. В автобусах вешаем. В общественном транспорте. Что нам говорят, то и делаем», — делятся добровольцы.

Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно на контроле в центральном аппарате ведомства.

