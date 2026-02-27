Новые Усольцевы? Пятеро человек пропали в горах на Урале
Ситуация пугающе напоминает трагедию, которая произошла осенью прошлого года.
Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пятеро человек пропали в горах на Урале
Пятеро человек бесследно исчезли в горах Урала, отправившись кататься на снегоходах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Группа выехала из Уфы в Пермский край на личных автомобилях, доехала до деревни Золотанка под Красновишерском, где оставила машины с прицепами. Затем туристы пересели на снегоходы и уехали в горы.
Путешественники должны были вернуться три дня назад, но до сих пор не выходят на связь. Прицепы с автомобилями по-прежнему стоят в Золотанке.
Ситуация пугающе похожа на ту, что произошла осенью прошлого года в Красноярском крае. Тогда семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочка Арина — ушли в поход по Кутурчинскому Белогорью и бесследно исчезли.
Более полутора тысяч человек прочесывали тайгу, использовали квадрокоптеры и вертолеты, но нашли лишь брошенную машину.
Никаких следов — ни вещей, ни останков. Снег скрыл все улики, и ответы можно будет получить только весной, когда растают сугробы.
В деле Усольцевых до сих пор нет ясности. Версии множились одна страшнее другой: от несчастного случая до ритуального жертвоприношения на языческом алтаре.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 24 февр
- Пять месяцев в тайге: спасатель о шансах найти пропавших Усольцевых живыми
- 23 февр
- Надежды нет? Тепловизоры засекли таинственное свечение во время поисков пропавших в тайге Усольцевых
- 22 февр
- Следов нет: Усольцевых искали на вертолетной площадке в Кутурчинском белогорье
- 19 февр
- Голосовые дроны искали пропавших Усольцевых в красноярской тайге
- 15 февр
- Корги в дикой природе: почему собака не вывела пропавшую семью Усольцевых из тайги
- 13 февр
- Имена нашли в файлах? Что связывает Эпштейна и пропавших Усольцевых
- 9 февр
- Поиски Усольцевых возобновляли в рамках расследования уголовного дела
- 4 февр
- Сигнал из Европы: сыну пропавших Усольцевых позвонили из Испании
- 1 февр
- Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов
- 1 февр
- Пропали без следа в тайге: когда семью Усольцевых признают погибшими
43%
Нашли ошибку?