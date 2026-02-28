Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ

Борис Сатаров
Борис Сатаров 269 0

Наибольшее число беспилотников уничтожено над Крымом, Брянской и Белгородской областями.

Сколько дронов сбили над регионами РФ в ночь на 28 февраля

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 28 февраля сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 40 — сбито над территорией Республики Крым. Еще 22 беспилотника ликвидированы над Брянской областью, 16 — над Белгородской. Десять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем. По два дрона сбили над Курской и Калужской областями, один — над Тульской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за ночь на 27 февраля перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО отработали цели в период с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля. Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем и Московским регионом. Пять дронов уничтожены на подлете к столице.

