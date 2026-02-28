В Тегеране в районе аэропорта слышны взрывы

В столице Ирана слышны взрывы в районе аэропорта. Об этом сообщила телевизионная сеть IRINN.

По информации СМИ, основной целью атаки была главная воздушная гавань Тегерана — «Мехрабад». Власти Ирана закрыли воздушное пространство.

Очевидцы слышали звуки взрывов на востоке и западе города.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла удар по Тегерану. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее превентивным ударом по противнику.

После атаки в Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Кроме того, власти Израиля не исключили ответный ракетный обстрел их территории. Поэтому все регионы страны перешли в режим необходимой активности.

Известно также, что несколько ракет взорвались недалеко от Тегеранского университета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что густой дым поднялся после удара Израиля по Ирану.

