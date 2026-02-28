В Тегеране в районе аэропорта слышны взрывы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Израиль также атаковал территорию недалеко от университета столицы Ирана.

Взрывы около аэропорта Тегерана

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану Война Израиля и Ирана

В столице Ирана слышны взрывы в районе аэропорта. Об этом сообщила телевизионная сеть IRINN.

По информации СМИ, основной целью атаки была главная воздушная гавань Тегерана — «Мехрабад». Власти Ирана закрыли воздушное пространство.

Очевидцы слышали звуки взрывов на востоке и западе города.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла удар по Тегерану. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее превентивным ударом по противнику.

После атаки в Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Кроме того, власти Израиля не исключили ответный ракетный обстрел их территории. Поэтому все регионы страны перешли в режим необходимой активности.

Известно также, что несколько ракет взорвались недалеко от Тегеранского университета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что густой дым поднялся после удара Израиля по Ирану.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану
28 февр
Самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами
28 февр
США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря
28 февр
Мирные жители Ирана пострадали в результате ударов Израиля
28 февр
Трамп заявил о начале военной операции США против Ирана
28 февр
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место
28 февр
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
28 февр
США координируют удары Израиля по столице Ирана
28 февр
Израиль закрыл воздушное пространство после ударов по Тегерану
28 февр
Густой дым поднялся после удара Израиля по Ирану
28 февр
Израиль нанес превентивный удар по Ирану
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

11:02
Самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами
11:00
Танки Т-80БВМ уничтожили минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:00
С домовым шутки плохи: как подружиться с хранителем очага — простые ритуалы на счастье и деньги
11:00
Не поворачивайся спиной: как выжить при встрече с диким и агрессивным животным
10:57
США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря
10:50
Мирные жители Ирана пострадали в результате ударов Израиля

Сейчас читают

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео