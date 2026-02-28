Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место
Аятоллу эвакуировали на фоне ударов Израиля по Тегерану.
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в безопасном месте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника исламской республики.
Ранее глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении упреждающего удара по Исламской республике Иран, которая призвана устранить угрозы еврейскому государству.
Под удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали несколько районов в центре иранской столицы. Особенно массированный удар нанесли по району Тегеранского университета. Над местами попаданий поднялся густой дым.
Минобороны Израиля сообщило, что удары координировали из Вашингтона. Операцию готовили несколько месяцев, ее дата была известна заранее. Израиль ввел чрезвычайное положение из-за перспективы ответных атак со стороны Исламской республики Иран. В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога, все регионы страны переведены в режим необходимой активности.
