Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

В Тегеране прогремели взрывы и поднялся столб густого дыма.

Фото, видео: Reuters/WANA; X/Sawsan Mhanna|; 5-tv.ru

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану

Израиль 28 февраля нанес превентивный удар по Ирану, после чего в Тегеране прогремели взрывы, а власти еврейского государства закрыли воздушное пространство и ввели режим чрезвычайного положения.

Заявление министра обороны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 февраля заявил о начале операции против Ирана, об этом сообщает The Times of Israel.

«Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы Израилю», — цитирует министра The Times of Israel.

В Минобороны Израиля также сообщили, что удары по столице Ирана координируются США. В ведомстве отметили, что операция против Исламской республики Иран планировалась в течение нескольких месяцев, а дату ее начала назначили несколько недель назад.

Взрывы в Тегеране

Мощный взрыв произошел в Тегеране, над районом инцидента поднялся густой дым, сообщает агентство IRNA. Информации о пострадавших и поврежденных объектах на данный момент нет.

По данным FARS, несколько израильских ракет разорвались в центре Тегерана недалеко от городского университета и в районе Республики. Ранее сообщалось, что под удар попали несколько районов в центральной части иранской столицы.

Реакция Израиля

После сообщений об ударе в Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Армия обороны Израиля предупредила о возможности ракетного обстрела со стороны Ирана. В Telegram-канале военных говорится, что все регионы страны переведены с полного режима активности на режим необходимой активности.

Позднее Управление аэропортов Израиля объявило о закрытии воздушного пространства.

«Все гражданские аэропорты в настоящее время прекратили работу. Взлеты и посадки прекращены», — сказано в сообщении.

Власти страны усилили меры безопасности на фоне угрозы возможных ответных действий. Ситуация в регионе продолжает развиваться.

Тема:
Израиль нанес превентивный удар по Ирану
