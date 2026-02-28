Сколько российских туристов находятся в Израиле и Иране

Обе страны после обострения конфликта закрыли свое воздушное пространство.
АТОР: российских туристов в Иране и Израиле критически мало
Количество российских туристов в Иране критически маленькое. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«Стоит уточнить, что если в Израиль граждане России могут въезжать без визы, соответственно, их там может находиться большое количество, то Иран последние месяцы визы не выдавал, а значит, количество россиян там критически маленькое. С точки зрения потоков они ничтожны», — объяснил Мурадян.
Он также добавил, что данные о путешествующих россиянах по этим странам пока уточняются. Но если учитывать, что у нас действует запрет на реализацию туристического продукта в Израиль и Иран, то и приобретенных нашими согражданами комплексных турпакетов в эти направления нет.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном произошло 28 февраля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по столице Ирана Тегерану. Взрывы были зафиксированы около главного аэропорта города и местного университета.
Обе страны закрыли свое воздушное пространство.
Предыдущий обмен ударами между этими государствами произошел в июне 2025 года. В результате Тегерану пришлось отказаться от ядерной программы. Но все разногласия между этими государствами решить так и не удалось.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран выпустил ракеты по территории Израиля.
