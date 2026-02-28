МИД Ирана обвинил США и Израиль в агрессии
Атаки наносились по военным объектам, оборонительным позициям и гражданской инфраструктуре в различных городах страны.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что США и Израиль несут ответственность за утренние удары по территории республики, и пообещало ответные меры. Об этом говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что атаки нанесли по военным объектам, оборонительным позициям и гражданской инфраструктуре в различных городах страны. По оценке Тегерана, действия Вашингтона и израильских властей стали грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирана.
В МИД подчеркнули, что военная агрессия не останется без ответа.
Позднее вице-президент Ирана Мохаммад Джафар Гаемпанах заявил, что президент Масуд Пезешкиан не пострадал и находится в добром здравии, несмотря на произошедшее.
Также сообщалось, что верховного лидера страны Али Хаменеи эвакуировали в безопасное место.
Атака произошла утром 28 февраля. По данным иранской стороны, удары наносили американские и израильские силы. В ответ Тегеран начал наносить удары по израильским городам. Обстановка остается напряженной и за пределами двух стран: взрывы фиксируются в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Дональд Трамп пригрозил уничтожить ракеты и флот Ирана. Он пообещал, что американские бомбы «будут падать повсюду».
