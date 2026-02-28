«Бомбы будут падать повсюду»: Трамп пригрозил уничтожить ракеты и флот Ирана
Президент пообещал, что отучит Тегеран сомневаться в могуществе США.
Фото: Zuma/ТАСС
Трамп пообещал уничтожить ракетные силы и флот Ирана
Военные США полностью уничтожат ракетную промышленность Ирана, американские бомбы «будут падать повсюду». Об этом заявил президент Дональд Трамп.
Американский лидер пообещал, что все ракеты Исламской республики будут ликвидированы вместе с ее военно-морским флотом, чтоб региональные террористические группировки не могли представлять угрозу как Вашингтону, так и миру в целом.
Трамп также добавил, что в скором времени Тегеран поймет, что никто не смеет бросать вызов могуществу Штатов.
Ранее президент США заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Это произошло сразу после того, как Израиль обстрелял Тегеран ракетами утром 28 февраля. В столице исламской республики поднялись столбы дыма, местные СМИ сообщили о раненых мирных жителях.
По словам Трампа, действия Ирана несли прямую угрозу Вашингтону, американским войскам и военным базам за рубежом.
