Иран нанес ракетные удары по четырем базам США

Борис Сатаров
КСИР сообщил о поражении американских объектов в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 28 февраля нанес удары иранскими баллистическими ракетами по четырем военным базам США в регионе. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

«Четыре военные базы США в регионе подверглись множественным ударам иранских баллистических ракет. Целями стали авиабаза Аль-Удейд в Катаре, база Ас-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Зафра в ОАЭ и Пятая база США в Бахрейне», — говорится в сообщении.

В Генштабе Вооруженных сил Ирана подчеркнули, что военная база любой страны, оказывающей помощь Израилю, станет целью ударов. В министерстве обороны Исламской республики пообещали решительный ответ, который «заставит нарушителей пожалеть о своих преступных действиях».

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране. Иран полностью закрыл свое воздушное пространство. Позже ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в сторону Израиля. КСИР начал масштабную ответную операцию, а США объявили о старте военной операции «Эпичный гнев». Израиль призвал 70 тысяч резервистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

