Иран нанес ракетные удары по четырем базам США
КСИР сообщил о поражении американских объектов в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
Фото: www.globallookpress.com/Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Корпус стражей исламской революции (КСИР) 28 февраля нанес удары иранскими баллистическими ракетами по четырем военным базам США в регионе. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.
«Четыре военные базы США в регионе подверглись множественным ударам иранских баллистических ракет. Целями стали авиабаза Аль-Удейд в Катаре, база Ас-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Зафра в ОАЭ и Пятая база США в Бахрейне», — говорится в сообщении.
В Генштабе Вооруженных сил Ирана подчеркнули, что военная база любой страны, оказывающей помощь Израилю, станет целью ударов. В министерстве обороны Исламской республики пообещали решительный ответ, который «заставит нарушителей пожалеть о своих преступных действиях».
Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране. Иран полностью закрыл свое воздушное пространство. Позже ЦАХАЛ зафиксировала пуски ракет с территории Ирана в сторону Израиля. КСИР начал масштабную ответную операцию, а США объявили о старте военной операции «Эпичный гнев». Израиль призвал 70 тысяч резервистов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- ЦАХАЛ сообщил о новой ракетной атаке Ирана по Израилю
- 28 февр
- Reuters сообщило о гибели ряда командиров КСИР в результате ударов по Ирану
- 28 февр
- Трамп выступит с повторным обращением к нации
- 28 февр
- Кувейт закрыл свое воздушное пространство из-за конфликта Израиля, США и Ирана
- 28 февр
- «Атака во время Рамадана»: реакция зарубежных СМИ на обстрел Ирана
- 28 февр
- Кадры из бомбоубежища в Израиле, где объявлена воздушная тревога
- 28 февр
- МИД Ирана призвал все страны ООН осудить агрессию США и Израиля
- 28 февр
- ЦАХАЛ призвал 70 тысяч резервистов после ударов по Ирану
- 28 февр
- МИД Ирана обвинил США и Израиль в агрессии
- 28 февр
- Серия взрывов раздалась в Кувейте
43%
Нашли ошибку?