Число жертв после атаки на иранскую школу в Минабе увеличилось до 57 человек
Еще десятки людей получили ранения.
Фото: Telegram/SNN.ir/snntv
В иранском Минабе растет число жертв после удара по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе». По последним данным иранского телеканала SNN, погибли уже 57 человек, еще десятки получили ранения.
По информации иранского агентства Mehr, в этом же районе была серьезно повреждена больница.
Рано утром 28 февраля Израиль объявил о начале операции «Щит Иегуды», нанеся превентивные удары по иранской территории. Почти одновременно президент США Дональд Трамп начал американскую операцию под названием «Эпичный гнев».
Официальной целью Вашингтона и Тель-Авива названо уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана.
Тегеран уже начал наносить ответные удары по израильским городам и американским военным базам. Сообщения о взрывах поступают из ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль утверждает о ликвидации главнокомандующего иранской армии Амира Хатами, однако Тегеран опроверг эту информацию.
