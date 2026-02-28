Число жертв после атаки на иранскую школу в Минабе увеличилось до 57 человек

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 60 0

Еще десятки людей получили ранения.

Сколько человек погибло при атаке на школу в Минабе

Фото: Telegram/SNN.ir/snntv

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В иранском Минабе растет число жертв после удара по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе». По последним данным иранского телеканала SNN, погибли уже 57 человек, еще десятки получили ранения. 

По информации иранского агентства Mehr, в этом же районе была серьезно повреждена больница. 

Рано утром 28 февраля Израиль объявил о начале операции «Щит Иегуды», нанеся превентивные удары по иранской территории. Почти одновременно президент США Дональд Трамп начал американскую операцию под названием «Эпичный гнев». 

Официальной целью Вашингтона и Тель-Авива названо уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана. 

Тегеран уже начал наносить ответные удары по израильским городам и американским военным базам. Сообщения о взрывах поступают из ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль утверждает о ликвидации главнокомандующего иранской армии Амира Хатами, однако Тегеран опроверг эту информацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
28 февр
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
28 февр
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
28 февр
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
28 февр
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
28 февр
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
28 февр
Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
28 февр
США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
28 февр
«Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
28 февр
Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран
28 февр
В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

17:13
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
17:08
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
17:02
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
17:02
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
16:55
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
16:54
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля

Сейчас читают

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео