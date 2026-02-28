В Иране почти полностью пропал интернет из-за военных действий

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Уровень подключения к сети упал до 4%.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В Иране практически полностью отключен интернет. Уровень подключения к сети упал до критических 4%. Об этом сообщили представители международной службы мониторинга сети NetBlocks.

«Подтверждено: данные сети показывают, что в Иране сейчас (наблюдается. — Прим. ред.) практически полное отключение интернета, уровень подключения к сети составляет всего 4%», — говорится в сообщении.

Как объясняет компания NetBlocks, коллапс интернет-связи связан с военными действиями.

Как известно, 28 февраля Израиль объявил о превентивных ударах по Ирану в рамках операции «Щит Иегуды». Позднее президент США Дональд Трамп начал масштабную американскую операцию «Эпичный гнев», направленную против ядерной и ракетной инфраструктуры Тегерана.

В ответ на атаки Иран нанес удары по израильским городам и американским военным базам на Ближнем Востоке. Сообщения о взрывах поступают из ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk, которые были запущены с военно-морских кораблей и истребителей.

