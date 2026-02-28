США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk

Politico: США в ходе ударов по Ирану выпустили десятки ракет Tomahawk

США запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

По словам официального лица, выступившего на условиях анонимности, ракеты во время операции запускали с кораблей, а также задействовали боевые самолеты. Представитель отметил, что военная кампания может продолжаться несколько дней.

До этого Израиль провел превентивный удар по иранским объектам. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская сторона начала военную операцию против Ирана. При этом Тегеран в ответ выпустил ракеты в направлении Израиля.

Центр обслуживания Пятого флота США атаковали в Бахрейне. Кроме того, Иран обстрелял четыре американские военные базы, расположенные в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. В связи с этим США начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный авиаудар по объектам на западе Ирана. К тому же мобилизовали около 70 тысяч израильских резервистов.

Как писал 5-tv.ru, в МИД России заявили, что российская сторона требует немедленного возвращения ситуации вокруг Ирана к политико-дипломатическому регулированию. В ведомстве также подчеркнули, что осуждают проведение атак при возобновившемся переговорном процессе.

