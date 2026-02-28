Конфликт США и Ирана может выйти далеко за рамки краткосрочной акции

Сенатор Денисов: Конфликт США и Ирана может быть долгосрочным

Соединенные Штаты, вслед за Израилем, нанесли удар по суверенному Ирану, что кардинально меняет ситуацию в мире. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

«Сегодня утром Соединенные Штаты Америки вслед за своим сателлитом Израилем нанесли удар по независимому суверенному государству, Ирану. Произошло то, что с тревогой ожидалось всеми наблюдателями последние дни, и можно сказать, что неотвратимое стало непоправимым», — сказал сенатор.

По словам Денисова, Министерство иностранных дел РФ уже выступило с жестким заявлением.

«Черное названо черным, без всяких оттенков серого. И, разумеется, насколько могу судить, законодательный орган наш в полной мере эти оценки разделяет», — подчеркнул он.

Политик обратил внимание, что операция, названная Пентагоном Epic Fury («Эпическая ярость»), была начата без разрешения Конгресса США, что ставит под вопрос ее легальность с точки зрения американского законодательства.

Он не исключил, что конфликт может приобрести гораздо более широкие масштабы, чем прошлогодние аналогичные акции.

«Сейчас, вероятно, нужно предпринимать согласованные усилия на разных международных площадках, в том числе и парламентских, по соответствующей реакции на эту, безусловно, акцию, которую иначе, как открытой агрессией, назвать нельзя», — заключил Денисов, добавив, что события приобретают угрожающий оборот как для региона, так и в глобальном измерении.

В субботу 28 февраля США и Израиль осуществили несколько авиаударов по объектам на территории Ирана.

В Тегеране, по данным СМИ, удары пришлись в том числе на район, где расположены офисы президента и Высшего совета национальной безопасности, а также на комплекс, где находится резиденция верховного лидера Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало «крупномасштабных боевых действий» и заявил о намерении «сровнять с землей» ракетную промышленность Ирана.

Иран уже нанес ответные удары. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал военные базы США в регионе, включая объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США. Также зафиксирован массированный пуск ракет по территории Израиля.

В связи с обострением ряд стран, включая Россию, приостановил авиасообщение с Израилем и Ираном, а Dubai Airports объявила о полной приостановке всех рейсов до особого распоряжения.

