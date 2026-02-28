Абсолютное зло: журналист Такер Карлсон об атаке на Иран
Военная операция может серьезно повлиять на электорат Дональда Трампа.

Журналист Такер Карлсон: атака на Иран —отвратительна
Американский журналист Такер Карлсон выступил с резкой критикой атаки США и Израиля на Иран и назвал произошедшее крайне аморальным поступком. В комментарии телеканалу ABC News он охарактеризовал действия как абсолютно отвратительные.
«Абсолютно отвратительное и злое (деяние — Прим. ред.)», — процитировал журналиста телеканал.
По словам Карлсона, военная операция может серьезно повлиять на электорат президента США Дональда Трампа и способна существенно изменить политический баланс в Соединенных Штатах.
Атака США и Израиля на Иран
Эскалация конфликта началась утром 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других иранских городах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам.
Позднее израильские военные объявили о старте операции «Щит Иегуды», подготовка к которой велась совместно с США в течение последних четырех месяцев. После этого Трамп подтвердил начало масштабной американской кампании против Ирана. Он сообщил, что цель операции — ликвидация ядерной и ракетной программ Тегерана, а также полное уничтожение ракетной инфраструктуры страны и смена власти. Американская часть операции получила название «Эпичный гнев».
В МИД Ирана назвали удары актом агрессии и нарушением государственного суверенитета. Иранские СМИ сообщили о поражении как военных объектов, так и жилых кварталов в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан, где расположен центр по обогащению урана.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильским городам и американским военным базам. Напряженность распространилась и на соседние страны: взрывы были зафиксированы на территории ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт.
Теперь Вашингтон рассматривает возможность дальнейшей серии ударов по Ирану. Израильские СМИ, в свою очередь, сообщали о подготовке страны к затяжному противостоянию. В Тегеране заявили, что США и Израиль должны быть готовы к жесткому ответу на произошедшее.
Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили, что призыв Трампа к смене власти в Иране несет серьезные риски.
