WSJ: призыв Трампа к смене власти в Иране несет серьезные риски

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены власти в Иране могут спровоцировать нестабильность на границах союзников Вашингтона. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным источника, американский лидер во время выступлений обозначил амбициозные цели военной операции Соединенных Штатов против Ирана и призвал иранцев свергнуть существующий режим после завершения бомбардировочной кампании США и Израиля.

По мнению журналистов, такие заявления Трампа могут вызвать обеспокоенность стран Персидского залива и Турции, которые опасаются расширения конфликта, а также повысить вероятность резкой реакции Тегерана.

В свою очередь до этого МИД России охарактеризовал действия США против Ирана как безрассудную вооруженную агрессию.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация началась с серии взрывов в столице Ирана и ряде других городов утром 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела превентивный удар по иранским объектам.

В дальнейшем израильские военные объявили о начале операции под названием «Щит Иегуды», подготовка которой велась вместе с США на протяжении последних четырех месяцев.

После этого Трамп подтвердил начало масштабной американской операции против Ирана. При этом он заявил, что операция направлена на уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Он подчеркнул, что США намерены полностью ликвидировать иранскую ракетную инфраструктуру и добиться смены власти в стране. Операция получила название «Эпичный гнев».

Министерство иностранных дел Ирана назвало удары Израиля и США актом агрессии и нарушением суверенитета. По данным иранских СМИ, поражены как военные объекты, так и жилые районы, в том числе города Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан, где расположено предприятие по обогащению урана.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по ряду израильских городов и базам США. Эскалация конфликта затронула соседние государства — взрывы фиксировали в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Ранее, писал 5-tv.ru, США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.