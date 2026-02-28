Турция опровергла слухи об участии в атаке на Иран

Управление по коммуникациям Эрдогана: Турция не участвовала в ударах по Ирану

Турция опровергла слухи о том, что помогала Израилю и США в ударах по Ирану. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сообщение центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение», — отмечается в сообщении.

Власти Турции пояснили, что страна не позволяет использовать свое воздушное, наземное или морское пространство в интересах любой стороны конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля. Израиль начал операцию «Щит Иегуды», нанеся превентивные удары по иранским объектам. Одновременно с этим США запустили операцию «Эпичный гнев», целью которой стало полное уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Тегерана.

Иран уже нанес ответные удары по израильским городам и 14 американским военным базам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что инфраструктура Бахрейна получила повреждения после ударов Ирана по военной базе США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

