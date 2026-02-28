Турция опровергла слухи об участии в атаке на Иран

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 42 0

Страна запретила использовать свою территорию в интересах конфликта.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Управление по коммуникациям Эрдогана: Турция не участвовала в ударах по Ирану

Турция опровергла слухи о том, что помогала Израилю и США в ударах по Ирану. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сообщение центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

«Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение», — отмечается в сообщении.

Власти Турции пояснили, что страна не позволяет использовать свое воздушное, наземное или морское пространство в интересах любой стороны конфликта. 

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля. Израиль начал операцию «Щит Иегуды», нанеся превентивные удары по иранским объектам. Одновременно с этим США запустили операцию «Эпичный гнев», целью которой стало полное уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Тегерана. 

Иран уже нанес ответные удары по израильским городам и 14 американским военным базам. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что инфраструктура Бахрейна получила повреждения после ударов Ирана по военной базе США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

Тема:
Война в Иране
28 февр
«Я в Дубае»: певица Нюша вышла на связь на фоне атак Ирана
28 февр
«Хезболла» осудила американо-израильскую агрессию против Ирана
28 февр
Доверие подорвано: политолог о риске применения ядерного оружия в войне с Ираном
28 февр
ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и беспилотников
28 февр
Абсолютное зло: журналист Такер Карлсон об атаке на Иран
28 февр
«Это трагедия»: политолог Эрл Расмуссен о целях атаки США и Израиля на Иран
28 февр
Более 15 человек погибли при ударе по спортивному залу в иранском Ламарде
28 февр
«Мы не готовы отказаться от своего права»: МИД Ирана про сделку с США по урану
28 февр
Иран ударил по 14 американским базам на Ближнем Востоке
28 февр
Rеutеrs: КСИР отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

20:23
«Я в Дубае»: певица Нюша вышла на связь на фоне атак Ирана
20:17
«Хезболла» осудила американо-израильскую агрессию против Ирана
20:16
Доверие подорвано: политолог о риске применения ядерного оружия в войне с Ираном
20:10
Турция опровергла слухи об участии в атаке на Иран
20:04
Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта
20:00
ВС Иордании перехватили и сбили 49 иранских баллистических ракет и беспилотников

Сейчас читают

Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео