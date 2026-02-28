Инфраструктура Бахрейна получила повреждения после удара Ирана

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Целью Тегерана была военная база США.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Инфраструктура Бахрейна получила повреждения после ударов Ирана по военной базе США. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

«Инфраструктура в Бахрейне получила повреждения после удара Ирана по (центру обслуживания. — Ред.) Пятого флота, но неясно, был ли нанесен урон территории базы или нет», — уточнили СМИ.

Известно, что целью Тегерана была американская военная база, на которой расположен Пятый флот Военно-морских сил Соединенных Штатов. Именно ее использовали американцы в 2003 году для нападения на Ирак.

Власти Бахрейна распорядились эвакуировать жителей района Эль-Джуфейр, где и базировались военные США.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Иран 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац называл данные действия «превентивным ударом».

Позже стало известно, что эта атака разрабатывалась несколько месяцев совместно с США. Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Они запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его действия направлены на безопасность США из-за угрозы, которую может представлять ядерная программа Ирана. Кроме того, он призвал граждан Ирана к свержению действующей власти.

В ответ на это Иран атаковал объекты Штатов на Ближнем Востоке, в том числе и те, что расположены на территории Бахрейна, Катара и ОАЭ. А Корпус стражей исламской революции объявил о проведении масштабной наступательной операции против США и Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский сенатор Тим Кейн назвал удары по Ирану серьезной ошибкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

