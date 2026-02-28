Более 15 человек погибли при ударе по спортивному залу в иранском Ламарде

Более 15 человек погибли в результате удара США и Израиля по спортивному залу в иранском Ламарде. Об этом сообщила гостелерадиокомпания исламской республики.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация началась утром 28 февраля, когда Израиль нанес превентивный авиаудар по объектам на территории Ирана. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил начало американской военной операции против Тегерана.

В ответ Иран выпустил ракеты по израильской территории и атаковал американские объекты в Персидском заливе — в том числе военные базы в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Сообщалось о взрывах в ряде иранских городов — Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Под ракетный обстрел попал центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне. Затем Вашингтон начал эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. В регионе фиксировались перебои в работе гражданской инфраструктуры. На неопределенный срок приостановили работу аэропорты Дубая.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по западным районам Ирана и объявила о призыве около 70 тысяч резервистов.

В МИД России призвали к немедленному возвращению ситуации в политико-дипломатическое русло и снижению уровня эскалации.