Туристов не выпускают из отелей Дубая на фоне атак Ирана

В разгар военных действий на Ближнем Востоке, туристы, находящиеся в одном из отелей Дубая, остаются в здании на первом этаже. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Очевидцы сообщают, что в небе были зафиксированы яркие огненные следы ракет, а также слышна работа системы противовоздушной обороны. В это время в районе острова Пальма Джумейра прогремел мощный взрыв, ударивший по одному из отелей. Сразу после взрыва на месте инцидента возник пожар, сопровождавшийся густым дымом и открытым пламенем. Сила взрыва была настолько велика, что его звук был слышен на значительном расстоянии.

По данным источников, несмотря на серьезность инцидента, паники среди отдыхающих не наблюдается. На данный момент не поступало сообщений о пострадавших. Среди находившихся в районе происшествия туристов были граждане России.

Несколько часов до взрыва они публиковали фотографии и видео с отдыха, демонстрируя спокойную атмосферу на пляже и в отеле.

Ситуация в Дубае продолжает оставаться напряженной, и власти приняли решение приостановить работу местных аэропортов на неопределенный срок.

Инцидент произошел на фоне обострения военных действий между Израилем и Ираном. В тот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану, который министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивный». Позднее стало известно, что операция была подготовлена совместно с США в течение нескольких месяцев. В ответ на угрозы Ирану, США начали масштабную военную операцию, запустив десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эти действия направлены на обеспечение безопасности страны, учитывая возможные риски, связанные с ядерной программой Ирана. В ответ Иран атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке, включая базы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

В ответ на агрессивные действия Ирана Израиль нанес массированный авиаудар по иранским военным объектам. Одним из главных целей атак стал город Шираз. Также израильские власти объявили мобилизацию 70 тысяч резервистов для усиления обороноспособности.

